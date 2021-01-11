تصريح نيابي جديد بشأن المحاضرين المجانيين واستقطاعات الرواتب

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، وجود توجه داخل مجلس النواب لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقالت حمدون، إن "موازنة 2021 ما زالت قيد الدراسة، حيث تمت قراءة المواد القانونية وتحليلها للوصول إلى حدود الأرقام"،

مضيفةً أن "هناك مبالغ مرصودة تقدر بأكثر من تريليون دينار يمكن الاستفادة منها للمشمولين بقرار 315 وهم المتعاقدين والأجور والمحاضرين المجانيين".

وتابعت حمدون في حديثها لوكالة الأنباء الرسمية أن "هناك توجهاً لأكثر النواب لإلغاء استقطاعات الضريبة من الرواتب وبقائها فقط على رواتب الرئاسات الثلاث".

يذكر أن مجلس النواب أنهى، أمس الأول السبت (9 كانون الثاني 2021)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت، في (30 كانون الأول 2020)، أن البرلمان سيجري "تغييرات كبيرة" على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، مشيرةً إلى رفض مجلس النواب الاستقطاع من رواتب الموظفين.