الحشد يعيد 550 اسرة نازحة بعد حسم 8 “نزاعات عشائرية” خلقها داعش الارهابي في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن اعادة اكثر من 550 اسرة نازحة الى مناطقها المحررة بعد حسم 8 نزاعات عشائرية خلقها داعش الارهابي في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ،ان” اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة في ديالى تمثل اولوية للحشد الشعبي من اجل انهاء معاناتهم والسعي لاحياء مناطقهم التي تعرضت الى ضرر بالغ بسبب جرائم داعش الارهابي”.

واضاف الحسيني،ان” من الملفات المعقدة التي كان يعاني منها النازحين هي وجود اشكالات ونزاعات عشائرية خلقها داعش الارهابي بين المناطق في محاولة منها لتفتيت المجتمع وخلق عدوات لاتنتهي خدمة لاجندته المتطرفة”،

مبينا أن “ الحشد الشعبي تدخل في الملف ونجح خلال الاشهر الاخيرة من حسم 8 نزاعات عشائرية اسهم من خلالها في اعادة اكثر من 550 اسرة نازحة”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي لن يتاخر في حسم اي نزاع او اشكالية تعيق عودة اي اسرة نازحة لاي منطقة في ديالى وهو جاد في حل ما تبقى من الملفات المعقدة من اجل خلق وئام مجتمعي يسهم في تعزيز امن المناطق المحررة”.

وكان داعش الارهابي خلق نزاعات واشكاليات عشائرية معقدة في المناطق التي اجتاحها من خلال دفع ارهابين من منطقة معيينة لمهاجمة منطقة اخرى لخلق نزيف دم وضرب للاواصر العشائرية .