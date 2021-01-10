كردستان تسجل 6 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان الاحد، تسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا ووفاة 6 اشخاص خلال 24 ساعة الماضية.

واشارت الوزارة في بيان إلى "شفاء 968 مريضا بالوباء ليصل عدد حالات التعافي الكلي الى 79970".

واضاف البيان، ان "ستة مصابين توفوا خلال آخر 24 ساعة ليكون عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن 3424".

وكانت حالات الوفاة الجديدة على الشكل التالي:

اربيل 2، السليمانية 2، دهوك 1، كرميان 1.

اما الاصابات الجديدة فقد توزعت على الشكل التالي:

اربيل 11، السليمانية 35، دهوك 20، كرميان 2.