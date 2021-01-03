40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس

كشف الناشط السياسي عباس العرداوي، أن المحكمة المخصصة للنظر بقضية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس، ستعلن عن 40 متهما من مواطني 6 دول، مضيفا ان الكل يترقب مشهد الثأر الذي بات واضحا من كل المطالبين به.

وقال العرداوي في تصريح صحفي إن "الحديث عن التصعيد هو ماتطلقه الولايات المتحدة، وهو نابع من قلق داخلي لدونالد ترمب"، مبينا ان "الولايات المتحدة تنشر قواتها وقواعدها الامنية بشكل عابث في كل مكان".

وعن التحقيق في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، أوضح العرداوي أن "المحكمة تنظر انتهاء المدة الدستورية لترمب لتعلن عن الاجراءات، لأنها مدركة بأن ترامب ووزير دفاعه وبعض الشخصيات متهمة بقتل سليماني والمهندس، لكن المحكمة تتريث بسبب الضغوط التي تمارس عليها"، كاشفا عن "اكثر من 40 مطلوباً، باستطاعة المحكمة الاعلان عنهم لكنها تريد مضي بعض الوقت".

وتابع ان "الاسماء المتورطة لم تعرف لهذه اللحظة فهي من جنسيات متعددة من 6 دول تقريبا، من بريطانيا واميركا وسوريا والعراق والخليج والمحسوبين على المعارضة الايرانية".

يذكر ان الطيران الامريكي الغادر الجبان اغتال في الثالث من كانون الثاني 2020 المهندس وسليماني أثناء خروجهما من مطار بغداد الدولي،