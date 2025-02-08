بالصور.. والي الموصل وشحاذة والبطوش الذين قتلوا بالعراق

نشرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، صورا لابرز قادة داعش الذين قتلوا في ضربة جوية بمنطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وبحسب بيان القيادة ان "الضربة التي استهدفت مضافة للإرهابيين اسفرت عن قتل 7 دواعش بينهم والي كركوك".

ومن ابرز القتلى هم:

1- الإرهابي دحام محمد عليوي المكنى ( ابو سعيد الدندوشي ) ما يسمى والي كركوك وهو مسؤول عن عمليات إرهابية عدة وقتل المواطنين الأبرياء وجرائم إرهابية في وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة في قاطع كركوك.

2 - الإرهابي شحاذة علاوي صالح المكنى ( ابو عيسى ) ما يسمى مسؤول قاطع حمرين لعصابات داعش .

3 - الإرهابي باسم ربيع البطوش احد العناصر الإرهابية المهمة في عصابات داعش