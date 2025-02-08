وزير الداخلية يؤكد توفير الأجواء الآمنة لجميع العراقيين من دون استثناء

اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توفير الأجواء الآمنة لجميع العراقيين من دون استثناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان" ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،زار اليوم السبت، البطريرك مار كيوركيس الثالث يونان البطريرك والرئيس الروحي الأعلى للكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.

وبحث الوزير مع البطريرك جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن وزارة الداخلية حريصة على التواصل مع جميع مكونات هذا الوطن وتسعى الى تقديم أفضل الخدمات لهم وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع العراقيين من دون استثناء.

من جانبه، ثمن بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم هذه الزيارة من قبل وزير الداخلية، مؤكداً أن هذا التواصل يؤكد على أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة الداخلية من أجل خدمة المواطنين بجميع أطيافهم.