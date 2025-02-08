تجمع نواب الوسط والجنوب : قدمنا طعنا رسميا بجلسة التصويت على تعديل قانون الموازنة

اكد تجمع جبهة نواب محافظات الوسط والجنوب ، تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة .

وقال النائب حسين السعبري ، في تصريح صحفي " قدمنا طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان مرفقا بتواقيع 47 نائبا لتعديل المادة 14 في قانون الموازنة العامة ، واعادة صياغة نص تعديل المادة 12 بشكل اكثر وضوحا "، لافتا إلى ان " التعديل يتعلق باضافة فقرة في قانون الموازنة لتوفير فرص عمل وتعيين الخريجين وحملة الشهادات ".

واضاف ، ان " البرلمان مضى بالتصويت على تعديل المادة 12 ، دون اضافة تلك الفقرة رغم موافقة نائب رئيس مجلس النواب على الطلب الرسمي الذي وقعه النواب ، وهذا دليل على عدم الالتزام بالنظام الداخلي"، مبينا انه " تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على تعديل قانون الموازنة ".

وصوت مجلس النواب ، في جلسته الأسبوع الماضي ، على مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025 ، رقم 13 لسنة 2023.