تأكيد حكومي جديد : اعمال تأهيل مطار بغداد الدولي لن تؤثر على حركة المسافرين

اكدت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ، استمرار أعمال ترميم وتأهيل مطار بغداد الدولي، في إطار مشاريع التطوير البنية التحتية للمطار، بهدف تحسين تجربة السفر، وتوفير بيئة مريحة وآمنة لجميع المسافرين.

ونوهت الشركة ، في بيان صحفي اليوم السبت ، إلى حرصها على تقليل تأثير الأعمال الإنشائية التأهيلية على حركة المسافرين وتقديم خدمات متميزة .

واوضحت ، أن " عدم وجود مطار بديل في بغداد قد يسبّب بعض الإزعاج للمسافرين، لكننا نؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل مستقبل أفضل" ، كما حثت المسافرين تفهم هذه الخطوات الضرورية التي تصب في مصلحتهم