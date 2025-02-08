البرلمان يبدي "استغرابه" من غياب العلم العراقي في لقاء وزير الخارجية ونظيره المغربي

أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، عن استغرابها لعدم وضع العلم العراقي خلال اجتماع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحفي إن "عدم وضع العلم العراقي في مثل هذه الاجتماعات الرسمية يعد أمرًا مستغربًا ويتطلب توضيحًا من الجانب المغربي وكذلك من وزارة الخارجية العراقية".

وأشار الموسوي إلى أن "العراق يتمتع بمكانة خاصة ومرموقة في المنطقة والعالم، مما يستدعي وضع علمه في أي اجتماع رسمي بين المسؤولين، خاصة على مستوى وزراء الخارجية"، داعيا إلى "عدم السكوت عن مثل هذه الأمور لضمان عدم تكرارها في المستقبل من قبل أية دولة".

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الأربعاء 5 شباط 2025 إلى المملكة المغربية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ولوحظ عند اجتماعهما عدم وضع العلم العراقي، الامر الذي استدعى الى الاستغراب.