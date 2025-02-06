البرلمان يحدد شرط مقابل الانفتاح العراقي للنظام السوري الجديد!

صرّح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عباس الجبوري، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب متريث حتى الآن بشأن الانفتاح على الوضع السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع، فيما حدد تحقيق شرط مقابل الانفتاح العراقي للنظام السوري الجديد، إذ ذكر الجبوري في حديث لقناة السومرية، إن "موقف البرلمان العراقي الحالي من الوضع السوري بعد سقوط بشار الأسد هو الانتظار والتفحص للأفعال قبل الأقوال، فإن جاءت منفتحة وتؤمن بما هو ديمقراطي وتعددي وانساني بعيداً عن التهميش والاضرار بمصالح مفردات الشعب السوري، فنحن مع الانفتاح".

وأوضح الجبوري، أن "العراق قوي بقواته واقتصاده ورضا الشعب على الدولة، رغم ان هناك بعض الملاحظات ولكن بصورة عامة العراق يعتبر من اقوى دول المنطقة وليس عنده هاجس من التغيير الذي حصل في سوريا، لأنه حدث داخلي يخص الشعب السوري فقط".