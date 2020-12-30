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الكلداني: الشهيدان سليماني والمهندس أول من وقفا مع المسيحيين.. لن ننسى فضلهم مطلقًا


أكد الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الاربعاء، إن القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني أول من وقفا مع المسيحيين في سهل نينوى، مشددا على أنه حتى ولو انكر بعض المسلمين فضلهم فالمسيحيون لن ينسوهما.

وقال الكلداني في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني التي اقامته السفارة الإيرانية بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر إن “من وقف مع المسيحيين والشبك والتركمان وبقية الأقليات في سهل نينوى هما الشهيدان سليماني والمهندس ومن حرر السهل هو الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية”.

وأضاف، أن “الشهيدين كانا داعمين وساندين للاقليات”، لافتا إلى أن “المقاومة باقية وهي ليست للمسلمين فقط وانما للاحرار في كل العالم”.

وتابع الكلداني، إن “ايران وقفت مع العراق وفتحت مخازن السلاح لنا”، مؤكدا “نحن لا ننتمي لإيران أو أميركا ولكن لا ننسى من وقف معنا واذا انكر بعض المسلمين فضل الشهيدين سليماني والمهندس فنحن المسيحيون لن ننساهما ابدا”.

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الكلداني: الشهيدان سليماني والمهندس أول من وقفا مع المسيحيين.. لن ننسى فضلهم مطلقًا
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