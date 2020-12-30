الكشف عن تحقيق نيابي لمعرفة “المتواطئين” مع الاميركان باغتيال قادة النصر

كشف نائب رئيس كتلة السند النيابية فالح الخزعلي، عن تحقيق نيابي لمعرفة من “المتواطئين” مع الاميركان في جريمة اغتيال قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وقال الخزعلي في حوار إن “الحكومة مقصرة في متابعة ملف اغتيال قادة النصر وأميركا لا تحترم سوى الأقوياء”، مبينا أن “الارهابي ترامب اعترف بتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر”.

وأضاف، “اننا نحقق لمعرفة من المتواطئين مع الاميركان في جريمة اغتيال قادة النصر”، مشيرا إلى أن “السياسة الأميركية لم تختلف بين ترامب او بايدن والأمريكان يريدون إيصال رسائل تطمين لإسرائيل”.

وبشأن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، حذر الخزعلي من أن “ العراق هو الأكثر تضررا في حالة حصول حرب في المنطقة”.