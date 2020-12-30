برلماني كردي يكشف عن “فساد كبير” في مشاريع الاستثمار داخل الإقليم

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، الأربعاء، أن منح الاستثمار في الإقليم تخضع للمزاجات الحزبية والسياسية.

وقال عبد الله في تصريح صحفي إن “الحزبين الحاكمين لديهم شركات استمثارية في مختلف المجالات، ولايتم منح المشاريع والرخص إلا لتلك الشركات، وهذا تسبب بتراجع عمليات الاستثمار الأجنبي”.

وأضاف أن “جميع المشاريع الكبرى سواء مشاريع الطريق أو البنيات أو مشاريع الماء والطاقة التي يتم تنفيذها من قبل حكومة الإقليم أو عن طريق الاستثمار تعطى لشركات تابعة لأحزاب السلطة، وهي مصدر تمويل لتلك الأحزاب وتعطى لهم عمولة كبيرة، والأمر فيه شبهات فساد كبيرة جدا”.

وكان النائب عن حركة التغيير غالب محمد دعا في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إلى نزع السلاح المنفلت داخل مدن إقليم كردستان بسبب تكرار حوادث القتل والاغتيال.