المالية النيابية: حديث الكاظمي بشأن الاصلاح في الموازنة متناقض

وصفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاصلاح في موازنة ٢٠٢١ بانه متناقض.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي ان “الحكومة لم تعمل على تعظيم الايرادات وهذا يمثل جزء من ضعف الحكومة في هذا الملف”،

لافتا الى ان “حديث الكاظمي حول الاصلاح المالي والاقتصادي في موازنة ٢٠٢١ متناقض وغير صحيح”.

واضاف ان “حجم الانفاق التي اعلنت عنه الحكومة ضمن الموازنة غير دقيق ولم يحدث في الموازنات الانفجارية في الاعوام السابقة”، مبينا ان “الحكومة غير مسيطرة على مواردها المهمة كمنافذ الشمال ومزاد بيع العملة والضرائب”.

واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، بعض الكتل السياسية سترفض التصويت على فقرة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واكد النائب بدر الزيادي، الخميس الماضي، انه لا يمكن فرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين ورفع سعر صرف الدولار سويا خلال قانون الموازنة، فيما بين ان مجلس النواب سيرفض احد الفقرات