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تحديد أعمار الطلبة المشمولين بالدوام في المدارس النهارية للعام الدراسي 2020 – 2021


حددت وزارة التربية، الثلاثاء، الضوابط الخاصة لقبول الطلبة في المدارس النهارية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة في بيان ، إن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي اصدرت اعماماً للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يقضي بإلزامهم بالتعليمات الآتية:

- يقبل الطالب في الصف الأول المتوسط من مواليد 2005 بالنسبة للذكور، و2003 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- يقبل الطالب في الصف الثاني المتوسط من مواليد 2004 بالنسبة للذكور، و2002 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- يقبل الطالب في الصف الثالث المتوسط من مواليد 2003 بالنسبة للذكور، و2001 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- يقبل الطالب في الصف الرابع الإعدادي من مواليد 2000 بالنسبة للذكور، و 1998 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- يقبل الطالب في الصف الخامس الإعدادي من مواليد 1999 بالنسبة للذكور، و 1997 للإناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- يقبل الطالب في الصف السادس الإعدادي من مواليد 1998 بالنسبة للذكور، و 1996 للأناث في حالة عدم تركهم او رسوبهم في صفوفهم.

- نقل الطلبة الراسبين سنتين في صفوفهم عدا من اعتبرت لهم سنة عدم رسوب الى المدارس المسائية.

- نقل الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية لمدارسنا النهارية الى المدارس المسائية وفقاً للتعليمات النافذة.

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تحديد أعمار الطلبة المشمولين بالدوام في المدارس النهارية للعام الدراسي 2020 – 2021
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