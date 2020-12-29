محلل سياسي : الكاظمي يخفي نتائج التحقيق باستهداف قادة النصر خوفا من فضحه

عد المحلل السياسي هاشم الكندي، الثلاثاء، اخفاء الحكومة لنتائج التحقيق باستهداف قادة النصر خوفا من كشف عن المتورط الرئيسي بالأمر وهو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا ان واشنطن أرسلت شخص سحب نماذج من جثامين الشهيدين واجروا عليها فحوصات دي اني اي للتأكد منهما بعد الاستهداف بموقع الجريمة.

وقال الكندي لـ/المعلومة/ ان “المتورط الرئيسي باستهداف قادة النصر هو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اوشى بهم وقدم المعلومات الى الجانب الاميركي بصفته رئيس لجهاز المخابرات الوطني حينها”.

واضاف ان “الكاظمي هو من يتستر على نتائج التحقيق حتى الان خوفا من فضيحته وتعهد للأمريكان بتنفيذ مطالبهم مقابل ايصاله الى رئاسة الحكم وغلق ملف التحقيقات بالكامل”.

واوضح الكندي “من المعلومات التي وصلت ان واشنطن بعد استهداف قادة النصر ارسلت شخص سحب نماذج من جثامين الشهيدين بموقع الجريمة وأجرت عليهما فحوصات دي ان اي للتأكد منهما”.

وتابع ان “نتائج التحقيق ستبقى طي الكتمان طالما الكاظمي بالمنصب”.