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صمت مطبق يعم غالبية الحركات الاحتجاجية التشرينية ونشطائها رغم فشل مرشح ساحات التظاهر الكاظمي .


متابعة / ظاهر العقيلي

عم صمت مطبق اغلب صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ومدونات الناشطين الجوكرية بعد ان فشل مرشحهم في ساحات التظاهر الكاظمي في ادارة البلد وخلق ازمات اقتصادية متتالية واخرها ارتفاع سعر الدولار الذي تسبب بارتفاع اسعار السوق والمواد الغذائية وانعكس سلبا على الحالة المعيشية للفرد البسيط .

وقال مراقبون للشأن المحلي ان النشطاء الجوكرية اثبتوا بالدليل القاطع انهم عملاء للسفارة الامريكية وكان لهم هدفان موضوعان لهم وهما خلق الفوضى في سبيل قتل  الشهيد قاسم سليماني وتغيير حكومة عبد المهدي .

وتسائل المراقبون اين جماعة ( نريد وطن) والذين كان لهم دور فعال في اسقاط حكومة عبد المهدي والغاء الاتفاقية الصينية مما يجري الان من سياسة اقتصادية كارثيه وخطيرة واين المد الطلابي ومنظمات المجتمع المدني التي ضجت بها ساحات التظاهرات التشرينية وساحة التحرير وغيرها من تصرفات الكاظمي ووزير المالية !!؟

يذكر ان النشطاء الجوكرية والبعثية رفعوا شعارات كبيرة ومزلزلة ايام تظاهرات ما تسمى بثورة تشرين ومنها ( ماكو وطن ماكو دوام ) و( وين الملايين كلهه جذب تلطم على حسين ) و( ماكو وطن ماكو دوام ) و( كلا لرئيس الوزراء الحالي والقادم ) وغيرها من الهتافات التي تعدت على حرمة الامام الرضا ( ع) .

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صمت مطبق يعم غالبية الحركات الاحتجاجية التشرينية ونشطائها رغم فشل مرشح ساحات التظاهر الكاظمي .
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