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النائب النائلي : رواتب الاجهزة القمعية ٣٠٠ مليار دينار شهريا والاعلام يغض النظر عنها


متابعة / ظاهر العقيلي

قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا البرلمانية النائب عبد الاله النائلي وفي تصريح متلفز ان رواتب اجهزة القمعية الصدامية التقاعدية هي ٣٠٠ مليار دينار عراقي شهريا اي مايقارب ١١ ترليون سنويا والاعلام يغض النظر عنها !!

واضاف النائلي عندما نسأل هيئة التقاعد الوطنية عنها فهي رواتب ضخمة وكبيرة جدا تصل الى مايقارب ٢ مليون دولار شهريا وهذا يغض النظر عنه ونأتي نتحدث عن رواتب الشهداء والسجناء السياسيين .

واكد النائلي ان غض النظر عن هذا الموضوع امر غير مقبول ويجب ان يفتح هذا الملف ويتم شمول هؤلاء بتعديل القوانين وما الى ذلك من مواضيع .

وبين النائلي ان رواتب الاجهزة القمعية المنحلة اقرت في تعديل قانون المسائلة والعدالة في عام ٢٠٠٨ حيث اقر في حينه بان عضو الشعبة في حزب البعث له كذا راتب تقاعدي وعضو فرقة في حزب البعث له كذا راتب تقاعدي وان غالبية ابناء الشعب العراقي ليس له معرفه بذلك .

ومن جانبه قال مراقبون للشأن ذاته ان الاعلام البعثي والجوكري المدعوم اغلق عيونه على رواتب الاجهزة القمعية وذهب لتقسيط ثوار الانتفاضة الشعبانية والتي رواتبهم ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين

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النائب النائلي : رواتب الاجهزة القمعية ٣٠٠ مليار دينار شهريا والاعلام يغض النظر عنها
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