اهالي محافظة ميسان يطالبون الحكومتين المحلية والمركزية بمنع استخدام الالعاب النارية .

متابعة / ظاهر العقيلي

طالب عدد كبير من اهالي محافظة ميسان الحكومتين المركزية والمحلية وقيادة شرطة المحافظة بمنع تداول واستخدام الالعاب النارية وخاصة بين الاطفال في الشوارع والمناطق السكنية والشعبية .

وبين المواطنون ان استخدام هذه الالعاب الصاخبه وما ترافقه من اصوات مزعجه ومؤثرة على راحة وطمأنينة الناس العزل في منازلهم او اماكن عملهم اصبح امر لا يطاق وتسبب في قلق دائما لدى المواطن الميساني .

واشار المواطنون ان محال بيع مثل هكذا العاب ومواد منتشرة بكثرة في احياء المحافظة ومناطقها الشعبية والسكنية ولا يمكن السيطرة عليها الا من خلال حملة امنية حكومية تضع حد لهذه المهزلة والتي تخالف حق من حقوق الانسان وهذه ليست حرية بل تطاول وتجاوز على حرية وراحة الناس وحياتهم .

يذكر ان حكومة ميسان المحلية اصدرت قرار بمنع استيراد مثل هكذا مواد والعاب في عام ٢٠٠٩ واستمر المنع حتى قبل حدوث ما يسمى بتظاهرات تشرين التي تسببت بحل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات التي كان لها دور كبير في متابعة كل جوانب المحافظة الامنية والخدمية والصحية وحقوق الانسان وغيرها .

هذا وسبق للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف طالبت بمنع هذه المواد لخطورتها على الاطفال والمواطنين بصورة عامة .