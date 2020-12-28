محافظة ميسان تشهد اقامة مهرجان امة في قادة استذكارا لقادة النصر .

ميسان / ظاهر العقيلي

اقام ملتقى طلبة وشباب ميسان وبالتعاون مع منظمة سواري للدراسات والتنمية وتحت شعار ( امة في قادة ) مهرجان الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس على ساحة حي الربيع في مركز محافظة ميسان وبحضور سياسي وديني واجتماعي وجماهيري وعشائري كبير اضافة لمشاركة منشد المقاومة الاسلامية مهدي العبودي والشاعر احمد ابو العز والشاعر احمد الغانمي والمهوال عدي الكعبي .

تخلل المهرجان كلمات معبرة اشادت بدور القائدين الشهيدين في معارك تحرير العراق من عصابات داعش الارهابي وفي كلمة له بالمهرجان قال سماحة الشيخ ياسر الحميداوي ممثل سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام القائد السيد علي الخامنئي ( دام ظله ) استذكر فيها دور الشهيد س.ل.ي.م.ا.ن.ي في معارك دحر الارهاب وانتصار المقاومة في العراق ولبنان وسوريا واصفا اياه بالقائد العالمي المحمدي الحسيني وأمل المستضعفين .

كما اكد الحميداوي في كلمته بان الجنرال س.ل.ي.م.ا.ن.ي كان يعتبر كل البلدان الاسلامية هي بلده كما واشاد بالشهيد ال .م.ه.ن.د.س ودرهما في تحرير العراق حيث امتزج دمهما معا .

وطالب الحميداوي في كلمته بضرورة اخراج القوات الامريكية من ارض العراق قائلا اذا لم يخرجوا فأن خروجهم سيكون على النعوش .

اما مدير المؤسسات الثقافية في العراق جواد الفرطوسي ( ابو يحيى ) فاوضح في كلمته بالمهرجان ان البنتاغون استهدف الشهيدين وباوامر من المجرم ترامب لانهما ارعبا الامريكان والصهاينة وبروح الاسلام المحمدي الاصيل حتى اصبحا قدوة ورمز لكل المجاهدين والاحرار .

واضاف الفرطوسي ان الثأر للشهيدين هو ان نكون على العهد سائرين في محاربة الارهاب .

واكد الغرطوسي ان العدو الامريكي يجوع الشعوب لغرض التطبيع ولكن عليه ان يتذكر اننا من مدرسة الائمة الاطهار فنحن ابناء علي والحسين والمراجع .

واختتم الفرطوسي ان افضل هدية للشهيدين هو استمرار المقاومة وروحية الحشد الشعبي والرد هو التمسك بالمقاومة والحشد الشعبي والحفاظ عليهما .

وتخلل المهرجان قراءة القصائد الشعرية الاستنهاضية واناشيد للمقاومة الاسلامية بصوت المنشد العبودي والمهوال عدي الكعبي وعرض مسرحي لفرقة مسرحيو ميسان للمخرج علي عبد الرضا .

وحضر المهرجان نائب الامين العام لحركة الجهاد والبناء جواد الساعدي ومدير هيئة الحشد الشعبي في ميسان الشيخ عدنان الغنامي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وممثليها وضباط امنيين وشيوخ عشائر ومثقفين ومراسلي بعض القنوات الفضائية والصحف والوكالات الاخبارية .