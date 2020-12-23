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رئيس كتلة بدر مخاطبًا محافظ البنك المركزي: قدم استقالتك لو كنت “شجاعًا”


أكد رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، الأربعاء، أنه كان الأجدر لمحافظ البنك المركزي تقديم استقالته لو كان “شجاعاً”.

وقال الكعبي في حديث لقناة العهد: إنه “طلبنا تشكيل لجان لإحالة الوزراء المقصرين إلى المحاكم، لافتا إلى أن المحافظين لا يخضعون إلى المراقبة الحكومية”.

وأضاف، “شكوت أمر المحافظين للكاظمي لكنه سألني عن تبعيتهم السياسية”.

وبين الكعبي، إن “القضاء “راوس” بين النواب المشتكين وشركات الهاتف النقال، مشيرا إلى أن وزير المالية امتنع عن بيع الدولار للبنك المركزي أكثر من شهر”.

وتابع، إن “قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار خطير، مبينا أن الكتل السياسية لم تتفق “جميعها” مع الحكومة على رفع الدولار”.

وختم الكعبي حدبثه بالقول: :الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار الدولار بالأسواق المحلية”.

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