الدكتور الحجامي يرد على النائبة ماجدة التميمي: شتان يين من يواصل العمل ليلاً و نهارًا وبين من ينعم بالراحة والامان مع عائلته ويجلس خلف (الكي بورد) يسقط هذا وذاك

رد مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، على تصريحات النائبة ماجدة التميمي عدم تقديم دوائر حكومية حساباتها الختامية، فيما دعاها الى استبدال مصادرها.

وقال الحجامي في بيان "اطلعت يوم امس على منشور للنائبة ماجدة التميمي ادعت فيه انها ( تكشف عن الدوائر الحكومية التي لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات)، وزعمت ان من ضمن تلك الدوائر هي دائرة صحة الكرخ منذ عام ٢٠١٦".

واضاف "اود ان اوضح جملة من الامور:-

١- ان دائرتنا ملتزمة بارسال ميزان المراجعة و الجداول التحليلية الختامية لكل سنة بسنتها و ضمن السقوف الزمنية المحددة لذلك و حسب المرفقات المنشورة في هذا التوضيح، وهي بالاعداد ٢٨٠٥٠ و ١٨٠٧٠ و ١٦٩٩٨ و ٢٠٦٩٠ و ١٠٤٩٢ في ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و على التوالي.

٢- انصح السيدة النائبة ان تستبدل مصادرها الذين يزودونها بالمعلومات الغير دقيقة منعًا لادخالها في احراجات هي في غنى عنها.

٣- انصح النواب الذين بدأوا الدعايات الانتخابية مبكراً ان يزوروا عوائل الثلاثين شهيدًا في دائرتنا و تقديم الدعم المعنوي و المادي لهم فأبناءهم و آباءهم قدموا ارواحهم رخيصة من اجل درء خطر فايروس كورونا عنهم و عن عوائلهم في المنطقة الخضراء و غيرها، ثم زيارة الاربعة آلاف منتسب الذين اصابهم الفايروس و بعضهم نقله لعوائلهم و توفي بعض افراد عوائلهم بسببهم.

وتابع "كما انصحهم بالمطالبة بالتخصيصات المالية اللازمة لاكمال المستشفيات و المراكز الصحية المتوقفة و كذلك التي لم يبدء العمل فيها لحد الان بسبب عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك، وكذلك المطالبة بصرف المخصصات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات للمنتسبين الذين لم تصرف لهم لغاية اليوم بسبب عدم ورود الموازنة، فما هكذا يجازى من يضحي بنفسه وسلامة عائلته من اجلكم".

واكد "شتان بين من يواصل العمل ليلاً و نهارًا معرضًا سلامته وسلامة عائلته للخطر وبين من ينعم بالراحة والامان مع عائلته ويجلس خلف (الكي بورد) يسقط هذا وذاك".