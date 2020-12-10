القبض على احد ارهابيي "داعش" في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القاء القبض على احد عناصر تنظيم "داعش" بما يسمى ديوان الحسبة في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش ضمن قواطع المسؤولية القبض على احد الارهابيين في منطقة الحرية بمحافظة كركوك".

واضافت، أن المعتقل "مطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية والذي عمل أحد عناصر مايسمى ديوان الحسبة ،فضلا عن ورود اسمة ضمن قوائم بودرة رواتب العصابات الارهابية التي عثر عليها خلال عمليات التحرير.، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".