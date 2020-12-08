الفايز: حكومة الكاظمي اخفقت في 6 ملفات اساسية

اكد النائب عامر الفايز، الثلاثاء، بان حكومة الكاظمي اخفقت في 6 ملفات اساسية بالبلاد حتى الان.

وقال الفايز في حديث صحفي ان” حكومة الكاظمي منذ تشكيلها ورغم الوعود الكثيرة التي اطلقتها لكنها اخفقت في 6 ملفات اساسية وهامة حتى الان تشكل جوهر عمل الحكومة وهي الاخفاق في محاربة الفساد وعدم قدرتها في اعتقال الرؤوس الكبيرة لمن نهبوا المال العام او مطاردة الهاربين خارج البلاد بالاضافة الى ملف فوضى السلاح وما سببه من نزاعات عشائرية دامية في بعض المحافظات ناهيك عن ملف الاقتصاد وتكرار الاقتراض الذي سيؤدي الى تدمير الوضع المالي في العراق”.

واضاف، ان “من الملفات الاخرى التي اخفق بها الكاظمي هي المجال الصحي ولم نرى اي تطور حتى الان بالاضافة الى ملف الانتخابات والتهيئة لها وهي الاخرى تسجل اخفاق اخر لعدم تامين الادوات والعوامل من اجل اجراءاتها في حزيران 2021 وهذا الامر يتفق معه كل المحلليين والسياسيين”.

وكانت حكومة الكاظمي تعهدت بحسم الكثير من الملفات العالقة ومنها الامنية والاقتصادية وصولا الى اجراء انتخابات مبكرة في حزيران 2021 الا ان الوضع بان سيئا جدا وفق المعطيات الحالية”