الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالصور.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ودائرة المرور في ناحية خورمال بحلبجة
وكالة انباء براثا
94
2020-12-08
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصور.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ودائرة المرور في ناحية خورمال بحلبجة
اعلان حظر التجوال في السليمانية
زيدان يناقش مع وزير العدل "مشاكل المحاكم"
مقتل متظاهرين اثنين وحارس أمن في السليمانية
عشائر الشرقاط ترفض “الاقليم السني” وتطالب بتنفيذ اتفاقية الصين
المالية النيابية تحمل حكومتي الكاظمي وبارزاني مسؤولية التصعيد الجماهيري في كردستان
الاتحاد: الحزب الديمقراطي يتحمل المسؤولية الاكبر في كردستان
مجلس الوزراء يصدر 5 قرارات في جلسة اليوم
رئيس كتلة بدر النيابية : سندخل الانتخابات القادمة باسم تحالف الفتح
برلماني يصف قانون تمويل الانتخابات بـ"البدعة"
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
زوجة احد اعوان عدي هندية الجنسية تستولي على عقارات ومساحات واسعة في بغداد منذ عام 2002
521
شرطة الديوانية: حادث قتل طليق النائبة هدى سجاد "جريمة جنائية بدافع السرقة"
297
عشائر كربلائية تعلن اقامة "دعاوى قانونية" للمشهرين بصورة قيادي بالحشد
280
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
277
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
258
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1449.28
الجنيه المصري
75.93
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.76
التعليقات
محمد عباس
: هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع
:
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد
: نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع
:
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور
: مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع
:
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad
: اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع
:
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود
: اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع
:
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير
: من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع
:
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن
: مقال ممتاز ...
الموضوع
:
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل
: رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع
:
الشهيد احمد مهنه
مواطنة
: معلومة لطيفة ...
الموضوع
:
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار
: مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع
:
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك