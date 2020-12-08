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زيدان يناقش مع وزير العدل "مشاكل المحاكم"


ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، مع وزير العدل سالار عبد الله، الاشكاليات التي تخص عمل المحاكم.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعل في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 8 /12/ 2020 وزير العدل سالار عبد الستار رفقة مديرعام دائرة التنفيذ ومدير عام دائرة القاصرين".

واضاف ان "الحانبين بحثا معالجة اشكاليات التداخل في اشغال الابنية المشتركة بين المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل وضرورة ايجاد مجمعات عدلية مستقلة عن دور القضاء لخصوصية عمل المحاكم والدوائر العدلية".

واشار البيان الى أن "اللقاء حضره رئيس الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود".

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