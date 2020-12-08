مقتل متظاهرين اثنين وحارس أمن في السليمانية

أفاد مصدر أمني كردي، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، بمقتل متظاهرين اثنين وحارس أمن على مشارف مدينتي السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "متظاهرين اثنين وحارس أمن قُتلوا على مشارف السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان"، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن مدن عدة في إقليم كردستان تشهد منذ أيام تظاهرات للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات في ظل تعتيم اعلامي من قبل الفضائيات العراقية لاسيما فضائية الشر قية وفضائية دجلة وغيرها من الفضائيات الحزبية

وفيما أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في محاولات لتفريق المتحجين الذين أحرق بعضهم مقار حزبية،

و أغلقت قوة أمنية فجر امس مبنى محطة "NRT" في السليمانية بعد اقتحامه وتحطيم معداته ثم منعت العاملين فيها من الدخول إليه.