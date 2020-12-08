المالية النيابية تحمل حكومتي الكاظمي وبارزاني مسؤولية التصعيد الجماهيري في كردستان

حملت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني مسؤولية التصعيد الجماهيري في كردستان.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي ان “حكومتي الكاظمي وبارزاني تتحملان مسؤولية التصعيد الجماهيري الحاصل في اقليم كردستان بسبب تأخير صرف الرواتب”، لافتا الى ان “حكومة الاقليم تستقطع مبالغ كبيرة من رواتب الموظفين خلال صرفها ما ادى الى تصعيد جماهير كبير”.

واضاف ان “الشعب الكردي اصبح ضحية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”، مبينا ان “الوفد الكردي الذي سيرسل لبغداد سيبحث تسوية الملفات الاقتصادية”.

و حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستان مسؤولية التظاهرات التي انطلقت منذ عدة ايام في اقليم كردستان.

و قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إرسال وفد حكومي إلى بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة.