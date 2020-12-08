رئيس كتلة بدر النيابية : سندخل الانتخابات القادمة باسم تحالف الفتح

كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، الثلاثاء، (8 كانون الأول 2020)، ان تحالف الفتح سيدخل الانتخابات القادمة تحت المسمى نفسه، فيما اشار الى ان التقاربات بين جهات معينة لن تنتج التحالفات.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان "فكرة ترميم البيت الشيعي، لابد ان تتخذ بخطوات ايجابية نحو الافضل واعتماد مبادئ اساسية لا يحق لاحد ان يتجاوزها".

واضاف ان "تحديات الانتخابات القادمة تؤشر وجود تقارب بين جهات معينة لكنها لن تنضج الى مرحلة التحالفات"،

مشيرا الى ان "التقاربات هي بدايات وتكهنات، ولا تستطيع كتلة ان تعلن تحالفها مع جهة اخرى قبل الانتخابات".

وتابع ان "تحالف الفتح سيدخل الانتخابات القادمة تحت مسمى التحالف نفسه (الفتح)، وربما يشهد ازدياد في اعضائه"، لافتا الى ان "ابواب التحالف مفتوحة للجميع ولا توجد خطوط حمراء سواء من الكتل السنية او الشيعية او الكردية".

وفي الثاني من الشهر الجاري، دعا الصدر، إلى كتابة ميثاقي شرف عقائدي وآخر سياسي لـ"ترميم البيت الشيعي" للتصدي الى ما وصفه "التعدي الواضح والوقح ضد (الله) ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلّة صبيان لا وعي لهم ولا ورع تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب.. مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل".