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الفتح معلقا على زيارة الوفد العراقي لمصر: كان الاولى تفعيل الاتفاقية الصينية


علق تحالف الفتح، الثلاثاء، (8 كانون الأول 2020)، على زيارة الوفد العراقي لمصر المقررة يوم غد الاربعاء لتوقيع سبع مذكرات تفاهم، فيما اشار الى انه كان الاولى بالحكومة تفعيل الاتفاقية الصينية.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، في حديث صحفي ان "المصلحة العراقية مع تنشيط الاقتصاد في جميع الدول بشرط الحفاظ على المصلحة العراقية العليا"،

مبينا ان "الحكومة ملزمة بتنظيم العمالة وتوفير فرص عمل للعراقيين وابناء البلد والدخول في فرص استثمارية مدروسة".

واعتبر ان "الاتفاقية الصينية امر ضروري والاتفاقات الاخرى هي مهمة ايضا، ولكن كان الاولى بالحكومة ان تعيد النشاط والاتفاقية الصينية الى وضعها الطبيعي بدل من التوجه نحو اتفاقيات مع مصر"،

مشيرا الى ان "الشعب العراقي راغب في عودة النشاط بالاتفاقية الصينية والعمل بها بقوة وهي اقتصادية متكاملة لتوفير الخدمات والطرق والمستشفيات".

وكشف مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، (8 كانون الأول 2020)، ان وفدا وزاريا عراقيا سيزور العاصمة المصرية يوم غد الاربعاء، مبينا ان الزيارة جاءت لتوقيع سبع مذكرات تفاهم.

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