قوة من الحشد الشعبي تقتل ارهابي انتحاري في منطقة السعلوة في محافظة صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن مقتل ارهابي انتحاري بعملية استباقية في منطقة "السعلوة" جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان إن "سرية الطوارئ التابعة للواء 41 في الحشد الشعبي وبمشاركة قوة من لواء المغاوير عمليات سامراء وفوج 13، نفذت الثلاثاء، عملية استباقية في منطقة السعلوة جنوب صلاح الدين".

وأضاف أن "قواتنا اشتبكت أثناء التفتيش مع احد ارهابيي داعش في المنطقة المذكورة وتم قتله، وتبين أنه يرتدي حزاما ناسفا تم تفكيكه بشكل آمن وكذلك العثور على هواتف داخل جعبته".