الأخبار

محلل سياسي : : اشغال البرلمان بالأزمة المالية مخطط لإبعاده عن خطوات التطبيع


عد المحلل السياسي جاسم الموسوي، الثلاثاء، توجه حكومة الكاظمي نحو توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع الخليج ضمن منهج وخطة السياسة الاميركية بالعراق، مبينا ان هناك مخططات خفية كلها تصب نحو التطبيع واشغال البرلمان بالأزمة المالية.

وقال الموسوي لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه اصرار كبير بحصول السعودية على استثمارات في العراق وبلورها بالاتفاقيتين الاخيرة التي وقعت في الانبار والديوانية”.

واضاف ان “توقيع الاتفاقيات جاء بتوجيه اميركي لوضع موطئ قدم خليجي في العراق ومن ثم توسع وتمديد الاذرع السياسية لها”، مشيرا الى ان “الاستثمارات الخليجية والاردنية في العراق ستكون بوابه نحو التواجد الاسرائيلي في العراق”.

واوضح الموسوي ان “هذه الاستثمارات خالية من اي فوائد اقتصادية للبلاد وهدفها ذو حدود اوسع  على المدى البعيد وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وتابع ان ” المخطط يتضمن اشغال البرلمان بالصراعات السياسية والقروض والازمة المالية وعدم الالتفات الى ملف التطبيع الذي تتحرك به اميركا في العراق”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوة من الحشد الشعبي تقتل ارهابي انتحاري في منطقة السعلوة في محافظة صلاح الدين
بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات لتجنب تفشي كورونا في المؤسسات التعليمية
محلل سياسي : : اشغال البرلمان بالأزمة المالية مخطط لإبعاده عن خطوات التطبيع
رئيس لجنة نيابية يحذر من “كارثة اقتصادية” ويوجه رسالة الى الكاظمي
بالصور ..... المتظاهرون يحرقون مبنى قائممقامية قضاء سيد صادق بالسليمانية
قيادي كردي يحذر من "تقسيم" كردستان ويدعو لتقديم "تنازلات"
حكومة كردستان العراق تعلن استعدادها للالتزام بقانون تمويل العجز المالي
تركيا تستبدل سفيرها في بغداد
النائب (ابو مازن) يقرر الانسحاب من الجبهة العراقية
حقوق الإنسان النيابية تدعو للامتناع عن استخدام الرصاص ضد متظاهري كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك