رئيس لجنة نيابية يحذر من “كارثة اقتصادية” ويوجه رسالة الى الكاظمي

حذر رئيس لجنة الاستثمار النيابية، النائب رياض التميمي، الثلاثاء، من “كارثة” قد تقتل الاستثمار في العراق، مطالبا الحكومة باتخاذ قرارات سريعة وحازمة لضرب الفساد.

وقال التميمي، في بيان :”اخاطب مرة جديدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته مسؤولاً اولاً عن ملف الاصلاح في البلاد، واتحدث عن كارثة تقتل الاستثمار على اعقاب ان تهوي بالعراق اقتصاديا”.

وأضاف، أن “ العراق يحتاج الى تطوير الاستثمار وتنشيطه ودعم الموازنة العامة من خلال ملفي الاستثمار والاقتصاد، ولكن المفاجئة التي تتكرر دوما هي التغيرات الادارية التي تكون من سيء الى اسوء”.

وتابع أن “مدير عقارات الدولة كلف للنظر للامور فقط دون ان تكون له امكانية عمل حقيقة، ورؤية تنشط الاستثمار، واصبح اداة اعلامية للكلام دون عمل حقيقي”.

واعتبر أن “ملف المصارف والبنوك، اصبحت اداة قتل للاستثمار، لان هدفهم الفائدة الشخصية دون الفائدة العامة”.

ودعا الى “اجتماع سريع وموسع مع الجهات ذات العلاقة لنتكلم صراحة حول ما يجري في الدوائر المعنية بهدف تنشيط الاستثمار.”

وأوضح، أن “لجنة الاستثمار هدفها تقويت الاقتصاد والاستثمار واليوم نلاحظ قتل للاقتصاد العراقي من قبل مزاد العملة وعقارات الدولة واللجنة العليا لتخصيص الاراضي الموجودة في مجلسكم الموقر”.

وطالب بـ “قرارات حازمة سريعة وناجعة تغير الواقع وتضرب رؤس الفساد، لان المرحلة حساسة وحرجة وخطرة ولا مزيد فيها للمجازفة والتأخر في القرارات.”