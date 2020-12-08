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بالصور ..... المتظاهرون يحرقون مبنى قائممقامية قضاء سيد صادق بالسليمانية
وكالة انباء براثا
37
2020-12-08
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التعليقات
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