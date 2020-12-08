قيادي كردي يحذر من "تقسيم" كردستان ويدعو لتقديم "تنازلات"

دعا عضو في قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، الأطراف السياسية الكردية إلى "الاستعداد للتضحية" وتقديم "تنازلات" لمنع تقسيم إقليم كردستان بفعل الأزمة التي يعيشها الآن.

وقال آريز عبد الله في حديث صحفي إن "الأوضاع في إقليم كردستان ستتجه إلى منحى خطير، بينها تقسيم الإقليم، إذا لم يتم إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية الحالية".

وحث عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقع محافظة السليمانية تحت نفوذه، الأطراف السياسية الكردية إلى "تحمل مسؤولياتهم والاستعداد للتضحية والتنازل"، محذراً من أن "خطر تقسيم إقليم كردستان سيصبح حقيقة لا سامح الله".

واندلعت في محافظة السليمانية باقليم كردستان، تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى، بعد ان احرق متظاهرون عدداً من المقار الحزبية في المحافظة.

من جانبه قال رئيس الجمهورية برهم صالح، صباح اليوم، بشأن احداث السليمانية، إن العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين، فيما دعا السلطات ذات العلاقة، لتلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشي.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع، في (8 كانون الأول 2020)، بعقد اجتماع بين رئاسة إقليم كردستان وثلاثة أحزاب كردية لبحث عدد من الملفات من بينها التظاهرات التي تشهدها السليمانية.