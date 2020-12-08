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حقوق الإنسان النيابية تدعو للامتناع عن استخدام الرصاص ضد متظاهري كردستان


دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم الثلاثاء جميع الأطراف في إقليم كردستان إلى "ضبط النفس وعدم استخدام العيارات النارية" في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن هناك، وسقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين الناقمين على تأخر صرف الرواتب ونقص الخدمات.

وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في بيان ، إن "التظاهرات السلمية حق مشروع للشعب العراقي بكافة مكوناته واطيافه"،

مبيناً أن لجنته "تابعت التظاهرات في اقليم كردستان وتواصلت مع عدد من القيادات السياسية في سبيل المحافظة على سلمية التظاهرات والمطاليب المشروعة، وكذلك المحافظة على حياة المتظاهرين السلميين".

وأضاف، أن "مبادئ حقوق الإنسان العراقي، حق كفله الدستور العراقي ، وينبغي المحافظة عليه"، داعياً الجميع الى "ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعيارات النارية وضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في الاقليم، ومعالجة البطالة ومشكلة الرواتب واطلاق سراح المتظاهرين السلميين".

واندلعت في محافظة السليمانية باقليم كردستان، تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى، بعد ان احرق متظاهرون عدداً من المقار الحزبية في المحافظة.

من جانبه قال رئيس الجمهورية برهم صالح، صباح اليوم، بشأن احداث السليمانية، إن العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين، فيما دعا السلطات ذات العلاقة، لتلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشي.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع، في (8 كانون الأول 2020)، بعقد اجتماع بين رئاسة إقليم كردستان وثلاثة أحزاب كردية لبحث عدد من الملفات من بينها التظاهرات التي تشهدها السليمانية.

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حقوق الإنسان النيابية تدعو للامتناع عن استخدام الرصاص ضد متظاهري كردستان
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