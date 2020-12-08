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مدير صحة بغداد الكرخ يعاتب" وزير الكهرباء بشأن عدم إيصال الطاقة إلى مستشفى "المجلس الاقتصادي" في البياع


عبّر مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن عتبه إلى وزير الكهرباء بشأن عدم إيصال الطاقة إلى مستشفى "المجلس الاقتصادي" في منطقة البياع.

وقال الحجامي في بيان  :"أمام أنظار وزير الكهرباء... اسمح لي ان اخاطبك عن طريق (الفيس بوك) بعد ان عجزت كل مخاطباتنا الرسمية المتعددة و الزيارات الكثيرة الى دوائر وزارتكم الموقرة".

وأضاف أنه "لا زال ابناء مدينة البياع و المناطق التي حولها ينتظرون افتتاح مستشفى المجلس الاقتصادي الذي تم انشاءه بالتعاون بين المجلس الاقتصادي العراقي و وزارة الصحة لوجود حاجة ماسة جداً له في ذلك المكان، وسبب عدم افتتاحه لغاية الان هو رفض دوائر وزارتكم الموقرة ايصال التيار الكهربائي له ما لم يتم توقيع عقد يتضمن دفع تكاليف ايصال الكهرباء مما يزيد من الاعباء المالية الثقيلة التي تتحملها وزارة الصحة و دوائرها".

وتساءل الحجامي، :"هل من المعقول ان يقوم مجموعة من المواطنين بالتبرع لإنشاء مستشفى للعراقيين من حسابهم الخاص بينما تمتنع الدوائر الحكومية من التعاون إلا مقابل اثمان باهضة؟!".

وأضاف أن "المستشفى سوف يخدم العراقيين ١٠٠ % و لن يتعالج فيه شخص من خارج الحدود"، معرباً عن أمله أن "يكون المستشفى جاهزاً هذا الاسبوع بعد ايصال التيار الكهربائي حبا بأبناء شعبنا الذي يستحق الافضل".

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