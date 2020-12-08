عشائر كربلائية تعلن اقامة "دعاوى قانونية" للمشهرين بصورة قيادي بالحشد

اعلنت عشائر كربلائية، اليوم الاثنين، عن اقامة دعاوى قانونية للمشهرين بصورة نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله.

وقال مصدر صحفي إن عشائر ال نصر الله الموسوية في مدينة كربلاء المقدسة استنكرت تعمد بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة ابنهم أحمد نصر الله والذي يشغل منصب نائب قائد عمليات الانبار للحشد وتشويه صورته بكلام خارج القيم العشائرية والمفهوم السائد".

واوضح شيخ عموم العشيرة فرقد نصر الله الموسوي ان "المكالمة الهاتفية التي نُشرت قبل ايام بين احد قادة الحشد الشعبي وضابط في الجيش العراقي لا تقرب للسيد احمد نصر الله من قريب او بعيد وانما تم استغلال صورته الشخصية للتسقيط وبعض صفحات التواصل تعمدت على نشر الصورة وارفاقها مع كلام بذيء يمس شخصية نائب قائد العمليات احمد نصر الله".

واشار شيخ العشيرة العموم الى ان "العشيرة باشرت باقامة دعاوى قانونية بحق كل من نشر الصورة او ساعد بنشرها وشوه سمعة السيد احمد نصر الله وتحتفظ بحقها القانوني والعشائري"، مؤكدآ ان "هذه الهجمة يراد منها خلق فجوة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي والتي سيعجزون عنها باذن الله