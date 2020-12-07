ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير

دعا القيادي البارز بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والمجمدة عضويته ملا بخيتار، الاثنين (7 كانون الأول 2020) لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير.

وقال بختيار في بيان، إنه "لیس لدی إقلیم كردستان أي حلول للمشاكل المالية كما أن العراق أيضا يعاني من الازمة ذاتها".

واشار بختيار الى ضرورة "إجراء تعديل وزاري وانتخابات مبكرة والاتفاق مع بغداد وتسليم ملف النفط لها دون تأخير".

وطالب بختيار بـ"إعتبار قتلى التظاهرات كشهداء".

يشار إلى أن مدن عدة في إقليم كردستان تشهد منذ أيام تظاهرات للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات في ظل تعتيم اعلامي من قبل الفضائيات العراقية لاسيما فضائية الشر قية وفضائية دجلة وغيرها من الفضائيات الحزبية

وفيما أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في محاولات لتفريق المتحجين الذين أحرق بعضهم مقار حزبية،و أغلقت قوة أمنية فجر اليوم مبنى محطة "NRT" في السليمانية بعد اقتحامه وتحطيم معداته ثم منعت العاملين فيها من الدخول إليه.