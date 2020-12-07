نائبة كردية تدعو بغداد لحماية السليمانية

دعت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية بهار محمود اليوم الاثنين الحكومة الاتحادية لحماية السليمانية بعد اندلاع تظاهرات حاشدة فيها.

وقالت محمود في تصريح متلفز "لانعرف اي شيء عن النفط وتصديره هل هو بيد كردستان اًو تركيا وما يحدث من سقوط شهداء وجرحى امر محزن وعلى حكومة بغداد معالجة الموقف لانها مسؤولة على المواطن في السليمانية كما هي مسؤولة عليه في البصرة".

وأكدت محمود، أن "واردات مبيعات اقليم لا تصل الى خزينة الاقليم وتمر عبر حزب البارزاني في اربيل وفي السليمانية عبر حزب الاتحاد الوطني".

يشار إلى أن مدن عدة في إقليم كردستان تشهد منذ أيام تظاهرات للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات في ظل تعتيم اعلامي من قبل الفضائيات العراقية لاسيما فضائية الشر قية وفضائية دجلة وغيرها من الفضائيات الحزبية الاخرى .

وفيما أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في محاولات لتفريق المتحجين الذين أحرق بعضهم مقار حزبية مما ادى الى مقتل اثنين منهم، فيما أغلقت قوة أمنية فجر اليوم مبنى محطة "NRT" في السليمانية بعد اقتحامه وتحطيم معداته ثم منعت العاملين فيها من الدخول إليه.