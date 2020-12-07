مقتل متظاهر ثاني في احتجاجات السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية،، بمقتل متظاهر ثاني بطلقة نارية أمام مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة كفري جنوب المحافظة.

وقال المصدر إن "متظاهراً شاباً قتل بطلقة نارية خلال تظاهرة أمام مبنى الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة كفري جنوب السليمانية بإقليم كردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل متظاهر وأصيب اثنين اخرين باشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية في قضاء جمجمال بالسليمانية التي اتسعت فيها رقعة الاحتجاجات لتشمل بلدتي قلعة دزة وبيرمكرون.

يشار إلى أن مدن عدة في إقليم كردستان تشهد منذ أيام تظاهرات للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات في ظل تعتيم اعلامي من قبل الفضائيات العراقية لاسيما فضائية الشر قية وفضائية دجلة وغيرها من الفضائيات الحزبية

وفيما أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام القوات الأمنية للقنابل الدخانية في محاولات لتفريق المتحجين الذين أحرق بعضهم مقار حزبية،و أغلقت قوة أمنية فجر اليوم مبنى محطة "NRT" في السليمانية بعد اقتحامه وتحطيم معداته ثم منعت العاملين فيها من الدخول إليه.