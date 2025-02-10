وزارة الكهرباء: خطة استراتيجية متكاملة لحل مشكلة الطاقة وتلبية الطلب المتزايد

صرّح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، بأن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حل مشكلة الطاقة بشكل جذري وتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، فقد ذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعا موسعا في مقر الوزارة مع وفد شركة (KPR) الاستشارية العالمية المتعاقدة مع وزارة التخطيط، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الكهرباء والتخطيط".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تضمن استعراضا شاملا لاستراتيجية تطوير قطاع الكهرباء التي تتبناها الوزارة، حيث تم مناقشة خطط التحديث والتطوير في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأكد الوزير، وفقا للبيان، أن "الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لمعالجة أزمة الطاقة بشكل جذري، وتأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها القطاع حاليا"، مشيرا إلى أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة لضمان استدامة الكهرباء في البلاد".

كما أشار البيان إلى أن "خبراء الشركة الاستشارية قدموا رؤيتهم حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تحديث البنية التحتية للكهرباء، وسبل تعزيز كفاءة القطاع الكهربائي في العراق".

وأكد البيان بأن "الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشاريع المطروحة وفق الخطط الموضوعة".