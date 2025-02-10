وزارة الزراعة تسمح بدخول الدواجن من إقليم كردستان باستثناء مخمور

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها إلى محافظات العراق من إقليم كردستان، باستثناء منطقة مخمور، حيث ذكرت دائرة البيطرة التابعة للوزارة، في بيان لها، أن القرار جاء بعد التأكد من خلو الإقليم من إصابات بأنفلونزا الطيور، وفق نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت على مشاريع تربية الدواجن هناك.

وأوضح مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، أن القرار استند إلى نتائج الفحوصات التي أكدت عدم تسجيل أي إصابة بالمرض، باستثناء منطقة مخمور التي أظهرت إصابة موجبة في حقل واحد لمخلفات الدواجن، في حين كان الحقل نفسه خاليا من الطيور، مما استدعى فرض حظر على التربية فيه لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار الخفاجي إلى أن الوزارة فاتحت ممثلية الإقليم في مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات احتواء وسيطرة، تشمل التعقيم والحجر الصحي في مخمور.

كذلك شدد على ضرورة استمرار فرق الرصد البيطري في متابعة أسواق بيع الطيور والدواجن، خصوصا في المحافظات المحاذية للإقليم، مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، لضمان حماية قطاع الثروة الحيوانية ودعم المنتج المحلي