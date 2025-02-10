خلال لقائه السفير الروسي...وزير التعليم يؤكد أهمية تطوير التعاون بين جامعات البلدين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أهمية تطوير التعاون بين جامعات العراقية الروسية.

واشار العبودي خلال لقائه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له"

الى أهمية العلاقات الأكاديمية الثنائية وتطوير سياقاتها في ضوء مجالات التفاهم والتعاون والاهتمام المشترك بين الجامعات على وفق المقتضيات العلمية التي تعمل بموجبها مؤسسات البلدين الصديقين.

واكد العبودي توجه العراق ومؤسساته المختصة الى تنفيذ مشروع المفاعل النووي الصفري الذي سيعطي زخما علميا هاما لتدريب الطلبة وإنجاز الأبحاث التعليمية التخصصية في الجامعات العراقية.

من جهته ثمن سفير جمهورية روسيا الاتحادية ايلبروس كوتراشيف اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها بالتعاون العلمي مع الجامعات الروسية وتنمية العلاقات الأكاديمية التي تناسب تاريخ وعراقة العلاقة بين بغداد وموسكو.