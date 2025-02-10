العتبة العلويّة تعلن عن إنجاز مراحل جديدة في مشروع مرآب النجف الكبير

أعلن قسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلويّة المقدّسة عن إنجاز مرحلة هندسية جديدة في مشروع مرآب النجف الأشرف الكبير والذي تُشرِف على مراحل إنجازه الكوادر الهندسية في العتبة العلويّة .

وقال مسؤول قسم الشؤون الهندسية مصطفى محبوبة في تصريح نقله المركز الخبري ، ان " المرحلة الجديدة تمثلت بعملية الصب الخرساني لمساحة ٣٤٠٠ م٢ للمرحلة الاولى من الطابق الأرضي، بنسبة صب خرساني بلغ ١٥٠٠ م٣، بواقع قرابة ٤٠ آلية وعجلة تخصصية وشارك فيه ١٠٠ شخص بين مهندس وفني ومدة عمل تجاوزت ٦ ساعات متواصلة ".

يذكر أن مشروع مرآب النجف الكبير يقع إلى الغرب من مرقد الإمام علي (ع)، بمساحة ١٦٠ الف متر مربع ومن المؤمل أن يستوعب اكثر ٢٥٠٠ سيارة إضافة إلى خدمات متنوعة .