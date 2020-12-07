مقتل متظاهر واصابة اثنين اخرين في قضاء جمجمال بالسليمانية

أفاد مصدر أمني، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، بمقتل متظاهر واصابة اثنين اخرين باشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية في قضاء جمجمال بالسليمانية.

وقال المصدر إن "رقعة التظاهرات اتسعت محافظة السليمانية لتشمل بلدتي قلعة دزة وبيرمكرون احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب ونقص الخدمات".

واضاف، ان "متظاهراً قد قتل برصاص من قبل حماية احدى المقرات الحزبية الكردية عندما حاول المتظاهرين اقتحامها واصيب اثنين اخرين في قضاء جمجمال بالسليمانية".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم محتجون غاضبون، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، في قضاء سيد صادق شرقي محافظة السليمانية، وأضرموا النيران فيه.

واقدم متظاهرون، أمس الأحد، على حرق مقرات أحزاب كردية في مدينة السليمانية، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة.

وقال مصدر صحفي ان مئات المتظاهرين أضرموا النيران في مقر الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في ناحية بيرمكرون شمال السليمانية،

لافتا الى أن عملية حرق المقرين جائت عقب تظاهرة شهدتها الناحية إحتجاجا على تأخر صرف الرواتب ونقص الخدمات، مضيفاً أن القوات الامنية أطلقت الرصاص لتفريق المحتجين.