خبير قانوني يوضح مدى حاجة الانتخابات لقانون تمويل خاص بها

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى حاجة الانتخابات لقانون خاص بها لتمويل نفقاتها، لافتا الى ان موازنة 2021 وفي حال عدم تضمنها مبالغ الانتخابات فأنه سيكون هناك ضرورة لمشروع قانون دعم الانتخابات.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “مشروع قانون دعم الانتخابات يتكون من مادتين والأسباب الموجبة ويمنح للمفوضية ٣٠٠ مليون دولار لتمويل الانتخابات”.

واضاف ان “هذا المشروع يكون على أرض الواقع اذا لم تتضمن موازنة ٢٠٢١ هذه التخصيصات، كما انه ضروري جدا ليتسنى للمفوضية التحضيرات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات المبكرة في ٦.حزيران القادم”.

ولفت الى اهمية ادراج المبالغ المذكورة ضمن موازنة 2021″.