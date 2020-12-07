نائب بالفتح يتحدث عن تحالف جديد: سنتحول الى مؤسسة وطنية

اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي, الاثنين, أن تحالفه مازال متماسكا ولايوجد فيه أي انشقاق, مشيرا الى ان طبيعة التحالف الجديد للفتح تهدف لتحويله الى مؤسسة وطنية شاملة لكل الاطياف.

وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” المشروع السياسي بعد انتخابات 2018 بني على أساس قيام تحالفين رئيسين هما الفتح والإصلاح الا ان الأخير سرعان ما تهاوى وتمزق الى عدة كتل”.

وأضاف “اما بشان تحالف الفتح مازال متماسكا وقائما لغاية الان ولايوجد فيه أي انشقاق”.

وأوضح البلداوي ان “قواعد وركائز تحالف الفتح هي: بدر ودولة القانون وعصائب اهل الحق وهؤلاء جميعهم مازالوا يمثلون ثقله السياسي”,

مشيرا الى ان “طبيعة خارطة التحالفات المقبلة هو تحويل الفتح الى مؤسسة وطنية سياسية شاملة تضم الشيعة والشبك والكرد وحتى السنة