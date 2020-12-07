الاتحاد الوطني: حزب بارزاني استولى على رواتب موظفي الاقليم منذ اكثر من سنة

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عن ادخار حكومة الاقليم رواتب الموظفين لأكثر من 14 شهر لم يتسلموها مما فجر الوضع وانطلاق التظاهرات، عازيا الامر الى استيلاء حزب البارزاني على اموال النفط والمنافذ وذهابها لجيوبهم وعدم توزيعها على الموظفين.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي في حديث صحفي ان “موظفي اقليم كردستان يتسلمون رواتبهم كل 60 يوما ولديهم رواتب مدخرة لدى حكومة الاقليم لم يتسلموها لـ 14 شهر”.

واضاف ان “هناك اموال تدخل للإقليم من صادرات النفط وواردات المنافذ يستولي عليها حزب البارزاني وتذهب لجيوب الفاسدين ولم توزع رواتب لموظفي الاقليم”، مشيرا الى ان “الموظف الكردي بالإقليم انفجر متظاهرا كونه يرى الاموال تذهب لجيوب الفاسدين ويحرم من راتبه”.