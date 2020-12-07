نائب يطالب القوى السياسية بوقفة حقيقية ازاء ملف اخراج القوات الأمريكية

طالب النائب حسين اليساري، الاثنين، القوى السياسية بوقفة حقيقية لإلزام رئيس الحكومة بحسم قضية إخراج القوات الامريكية.

وقال اليساري في حديث صحفي أن “الخطوات التي تتبعها الحكومة والقوى السياسية والوطنية تجاه ملف التواجد الأمريكي ليست بالمستوى المطلوب، ويجب ان تكون هناك وقفة حقيقية لإلزام رئيس الحكومة بحسم قضية إخراج القوات الامريكية من البلاد خصوصا وأن القضية حسمت بعد تصويت مجلس النواب”.

وأضاف اليساري أن “القوى السياسية أمام مهمة كبيرة للتكاتف بهذا الملف، انصافا للشهداء وقادة النصر الذين اغتالتهم امريكا امام انظار العالم ولم تحرك ساكنا أو تتخذ موقفا”.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت مطلع العام الجاري على قانون إخراج القوات الاجنبية من العراق، وألزم الحكومة بتنفيذ القانون.